【附購買連結】港廠香港人口罩推 UV消毒口罩 限時售$89/50 個

香港口罩廠香港人口罩表示，將於7月21日發售旗下口罩。

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香港人口罩指要回饋社會，所以推出售 $89/50 個的「ER-T1」現貨，每個口罩平均售 $1.78，共同抗疫。香港人口罩更經UV消毒，安全衛生。

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▲ 香港人口罩

口罩開賣日期：7月21日開始



「ER-T1」三層防護口罩（限量500盒）

回饋港人優惠價：每盒50個裝售$89

規格：歐盟EN14683-01標準

BFE（細菌過濾效率）≥95%

直購地址：葵涌葵豐街福業大廈1007室

辦公時間：周一至五上午11時至晚上7時

星期六上午11時至下午5時（星期日及公眾假期休息）

同場可即買其他產品：

1.「ER-99」納米五層口罩

售價：每盒30個裝港幣150元

*PFE（微粒過濾效率）≥99%

*BFE（細菌過濾效率）≥99%

*VFE（病毒過濾效率）≥99%

2.「HK-L2」醫療級三層口罩

售價：每盒30個裝港幣99元

*PFE（微粒過濾效率）≥98%

*BFE（細菌過濾效率）≥98%

＊以上貨品全部香港製造



3. 「中童口罩」

顏色：粉藍 / 粉紅

尺吋：14.5cm x 9cm

售價：每盒30個裝港幣78元

*PFE（微粒過濾效率）≥98%

*BFE（細菌過濾效率）≥98%

出貨日期：8月1日開始

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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