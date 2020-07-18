【附結果名單】終於再發售! HKTVmall 口罩第六輪抽選結果公布! Level 2 認證口罩售$65盒/30個

HKTVMall 發售的自家口罩，等了又等，廠方終於再有供貨。今日則剛第 6 輪香港製造 HKTVmall 口罩抽選結果。

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在以為 HKTVMall 不會再抽選發售口罩之際，第 6 批HKTVmall 口罩結果又公布。大家除可透過下方網址查詢外，HKTVmall 亦表示，獲選者也會收到手提電話短訊。買家只要透過信息內的購買連結，即可購買 HKTVmall 口罩一盒。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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