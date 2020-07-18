【附購買詳情】口罩工廠將發售 V99 等 7 款口罩! 售價$75/50個起

很久沒有開賣口罩的口罩工廠 Mask Factory，終於再開賣多款口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次口罩工廠發售的口罩款式多達7款，分別有: B99 、 V99 及 V99 Loop (耳繩版)，另外會有 4 款新型號限量發售，包括 P95 、 P99 、 P99 Loop (耳繩版) 及 V99 Nano。注意只有 P95 口罩提供單購供應，其他款式需要選購採用保護方案 。

預定開售時間：

7月20日下午 6:00pm 開放優先訂購 (曾購買三或六個月保護方案的客戶專用)

7月21日中午 12 時）開放公開訂購

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

口罩購買方案：

A/一次性購買

產品型號：P95 （只限不織布耳帶）

數量：每款限購3盒（購買 2盒 95折) (購買 3盒 92折)

B/保護方案 (每月穩定為您供應一盒口罩)

產品型號:B99 / P99 / P99 Loop / V99 / V99 Loop / V99 Nano

保護方案種類：3個月 / 6個月(額外送1個月 ) / 12個月(額外送3個月 )

數量： 每款限購3套保護方案，每套保護方案限定每月一盒。

（購買 2套 95折) (購買 3套 92折)

口罩購買網址<<<（7月21日中午12時開始公開發售）

【其他內容】 【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

【其他內容】 【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時特價現貨售$88/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l