【附購買連結】港廠masklab彩虹口罩現貨開賣! 同場推出型格迷彩口罩 售$48盒起

香港口罩廠 masklab 表示，7 月 18 日和 19 日下午 3 時，將推出新一輪的的彩虹口罩現貨發售，而且更推出新產品。

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廠方表示， 為廣大用戶應需求，決定7 月 18 日和 19 日下午 3 時，再開賣口罩現貨。今次同時會發售包括：售 $78 盒/25個起彩虹平面口罩(口罩售價和特點按此瀏覽)和 $48盒/10 個起 3D KF 韓式超透氣款 (口罩售價和特點按此瀏覽)，但注意 KF 口罩每種顏色/設計每張單不可買超過 4 盒。此外，粉紅色和黃色的平面口罩亦會有 50 個包裝的非獨立包裝發售。

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▲ masklab彩虹平面口罩

除一向提供的多個顏色外，今次兩款口罩皆推出新款式，KF 口罩新增迷彩款式﹔平面口罩則新增迷彩、橙色和松綠色選擇，滿足愛新鮮感的用戶。

廠方指，跟同以往一樣，所有產品是現貨售賣，兩個工作日內出貨。

▲ masklab彩虹KF口罩

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▲ masklab新推出的迷彩口罩

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▲ masklab 新推的橙色口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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