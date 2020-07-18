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【附購買連結】港廠masklab彩虹口罩現貨開賣! 同場推出型格迷彩口罩 售$48盒起

行內熱話 03:17 2020/07/18

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香港口罩廠 masklab 表示，7 月 18 日和 19 日下午 3 時，將推出新一輪的的彩虹口罩現貨發售，而且更推出新產品。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

廠方表示， 為廣大用戶應需求，決定7 月 18 日和 19 日下午 3 時，再開賣口罩現貨。今次同時會發售包括：售 $78 盒/25個起彩虹平面口罩(口罩售價和特點按此瀏覽)和 $48盒/10 個起 3D KF 韓式超透氣款 (口罩售價和特點按此瀏覽)，但注意 KF 口罩每種顏色/設計每張單不可買超過 4 盒。此外，粉紅色和黃色的平面口罩亦會有 50 個包裝的非獨立包裝發售。

【其他內容】【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起   

masklab彩虹平面口罩

除一向提供的多個顏色外，今次兩款口罩皆推出新款式，KF 口罩新增迷彩款式﹔平面口罩則新增迷彩、橙色和松綠色選擇，滿足愛新鮮感的用戶。

廠方指，跟同以往一樣，所有產品是現貨售賣，兩個工作日內出貨。 

masklab彩虹KF口罩

【附購買連結】99% 過濾Type II 標準! 台灣製易廷醫療粉紅色口罩 售 $89盒/50個起 可門市取貨

masklab新推出的迷彩口罩

口罩購買網址<<<

【其他內容】 【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時特價現貨售$88/50個

【其他內容】  【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

masklab 新推的橙色口罩

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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