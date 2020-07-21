港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 多色口罩每盒售$90/30個起

SOSo Mask 的彩虹口罩廣受市民歡迎，因此難以在市面購買。小店 May 姐生活百貨在 FB 表示，7 月 21 日即時有各色彩虹口罩到貨。

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店方表示，今日發售的口罩，包括:

1.幼童125 紙箱 90個裝$270

2幼童125 公文袋60個裝$180

3.中童142 粉紅色50個裝$150

4.中童142 晴天藍50個裝$150

5.成人174 粉紅平裝 30個 $90

6.成人174 紅色平裝 30個 $90

7.成人174 青蘋果綠 平裝30個$90

(今日營業至晚上 8 時)

(售完即止，詳情向店方查詢)

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▲ SOSo Mask Level 2 口罩

地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室 查詢:6732 8865



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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