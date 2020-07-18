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港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/黃色/藍口罩每盒售$90/30個起

行內熱話 00:51 2020/07/18

分享：

SOSo Mask 的彩虹口罩廣受市民歡迎，因此難以在市面購買。小店 May 姐生活百貨在 FB 表示，7 月 18 日又有各色彩虹口罩到貨。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方表示，星期六發售的口罩，包括:

1.幼童125 公文袋 60個裝$180
2.中童142 粉紅色 50個裝$150
3.中童142 晴天藍 50個裝$150
4.成人174 粉紅平裝 30個 $90每人最多4盒
5.成人174 紫色平裝 30個 $90每人最多2盒
6.成人174 黃色平裝 30個$90 每人最多2盒 

(售完即止，詳情向店方查詢)

 【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

SOSo Mask

 地址：旺角登打士街56號家樂坊2307室(營業時間 1pm至8pm)  查詢:6732 8865

 【其他內容】  【附商店名單】Medicom 公布授權全港認可零售點 購買口罩更安心

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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