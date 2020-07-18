港廠SPT Level 1 成人/中童口罩 現貨售$80/50個起

香港口罩廠 SPT 表示，官方網上商店將於 7 月 21 日（星期二）起，發售 SPT Mask 成人口罩和學生口罩現貨。

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SPT 網上商店價格一覽：

1. 三層過濾口罩丨成人（50片） 《ASTM Level 1》 《香港製造 Made in HK》

非會員價：$125

網店會員價：$88

VIP 會員價：$80

▲ SPT 口罩成人

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2. 三層過濾口罩丨學生（30片） 《ASTM Level 1》 《香港製造 Made in HK》

非會員價：$120

網店會員價：$78

VIP 會員價：$70

▲ SPT 口罩中童

限時 VIP 會員登記

曾購買 SPT 口罩的舊客戶只要在星期日（7月19日）前登記，便可獲免費註册成為 SPT 網店 VIP 會員，享用 VIP 會員價格及優惠！至於一般買家，只可登記成網店會員，以網店會員價購物。更多 SPT 網上商店的詳情及優惠，廠方會於下周初公布。

登記網址：https://bit.ly/2CB5rCG

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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