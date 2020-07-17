抵買過官網! 一田百貨賣 Protector小童/中童口罩連搓手液套裝售$99

近日Protector小童/中童口罩大量於萬寧等零售商發售，今日連一田都有現貨賣!

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事實上，Protector 官網一直有發售口罩，但計方便，始終是即買即用更佳。有網民在 FB 群組報料，在沙田一田百貨正售賣 Protector小童/中童口罩套裝，一盒 30 個的口罩連搓手液一支售 $99，而且供貨充足，有需要的朋友可前往購買。至於其他一田分店亦可能有同樣的套裝發售，但建議買家先致電店方查詢貨存才前往購買。

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▲ 一田百貨賣 Protector小童/中童口罩(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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