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抵買過官網! 一田百貨賣 Protector小童/中童口罩連搓手液套裝售$99

行內熱話 20:25 2020/07/17

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 近日Protector小童/中童口罩大量於萬寧等零售商發售，今日連一田都有現貨賣!

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

事實上，Protector 官網一直有發售口罩，但計方便，始終是即買即用更佳。有網民在 FB 群組報料，在沙田一田百貨正售賣 Protector小童/中童口罩套裝，一盒 30 個的口罩連搓手液一支售 $99，而且供貨充足，有需要的朋友可前往購買。至於其他一田分店亦可能有同樣的套裝發售，但建議買家先致電店方查詢貨存才前往購買。

【其他內容】  【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

一田百貨賣 Protector小童/中童口罩(網民圖片)

 【其他內容】 【附直購連結】絕跡多時! 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩港行現貨

 【其他內容】 【附發售點清單】港牌 Ex-ProShield​​​​​​​ 口罩減價! BFE/PFE>95% 口罩統一售$49/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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