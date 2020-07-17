【附申請連結】咖啡網店免費派口罩 更有專車送到! 針對有需要人士

近日香港疫情不斷惡化，網店珈啡公義在 FB 表示，將派發口罩給有需要人士。

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珈啡公義表示，將針對低收入、長期病患和單親家庭等，派發口罩以應防疫需要。每人限派五個，店方會安排車隊作派送。市民只需填寫申請表格，即可以領取口罩。

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▲ 珈啡公義派發口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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