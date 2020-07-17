【附購買連結】台灣用料台灣製造 Accmask 3E 99%成人口罩 限時特價現貨售$88/50個

網店 Accstore 表示，將以特價發售台灣製造 Accmask 3E 99% 口罩現貨。

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Accstore 將在 7 月 22 日 2pm，以 $88盒/50個超優惠價開賣正價為$169盒的 Accmask 3E 99% 成人口罩。注意此優惠只限淺藍色口罩，現貨發售。

accmask 口罩規格

-包括原材料全程台灣製造 Made In Taiwan 品質安心可靠。

-50個一盒，非獨立包裝。

-本產品特色為防塵、過濾、防潑水、舒適，BFE>99%，PFE>99%，VFE>99%。

-由台灣GMP工廠製造。

-通過CE ISO13485:2016認證。

-符合台灣CNS14774／CNS14775／CNS14776／CNS14777標準。

-淺藍色成人尺寸

【其他內容】 【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

▲ Accmask 台灣製造 3E 99% 口罩

口罩購買連結<<< (22/7 2pm 開售，到時金額會扣減)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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