【附直購連結】絕跡多時! 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩港行現貨

今日屈臣氏除發售自家的屈臣氏 Level 3 口罩外，更有網店賣中衛口罩港行現貨，表現十分活躍。

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今日屈臣氏網店十分熱鬧，在下午 2 時多就開賣自家的 Level 3 口罩，3 時許更發售絕跡多時的中衛口罩。今次屈臣氏發售的中衛口罩是套裝，是連樂信 Advance 搓手液。售價方面，中衛口罩普通款 50 個套裝售 $169，特別款 30 個套裝售 $119。款式方面有，藍色、黑色、星空雪花、軍綠迷彩和紅黑色。

雖然首批中衛口罩已售罄，但有網民在 FB 群組表示，店方偶然會快閃再售中衛口罩，亦有網民因而成功購買。如果大家有興趣買中衛口罩的話，可不時到屈臣氏網店查看，好彩的話，可能有意想不到的收獲。

▲ 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩

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▲ 屈臣氏網店快閃發售多款中衛口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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