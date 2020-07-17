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【附購買連結】採透氣設計!港牌 Gimans 日式彩虹口罩升呢至 Level 3! 售價不變更抵用

行內熱話 04:00 2020/07/17

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港牌 Gimans 早前推出 Level 2 的彩虹口罩，剛廠方又帶來好消息，就是廠方的口罩已通過 Level 3 測試。

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廠方在 FB 表示，廠方剛收到美國 Nelson labs 的測試報告，指 Gimans 的口罩已達到最高級ASTM F2100 Level 3 標準。廠方補充，由於廠方生產的口罩從來沒有更換材料，所以所有已出產的 Gimans Care 口罩皆已屬 Level 3 水平。廠方亦沒有因口罩升級為 Level 3 而調高價格，仍是以舊價發售。

Gimans 口罩剛通過 Level 3 測試。

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Gimans 彩色口罩不但提供包括:薰衣草紫、蜜柑橙、檸檬黃、玫瑰粉紅、晴空紫藍及飄雪白共 6 款顏色，更有三款不同尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、14.5cm x 9cm（中童）及 12.5cm x 8cm（幼童）， 適合家庭親子使用。Gimans 口罩更採用 Ω 型立體構造，令用戶在夏日使用時感更透氣。50 片裝成人及中童尺寸口罩之售價為港幣 $158 盒﹔40 片裝幼童尺寸口罩之售價為 $128 盒。

Gimans 彩色口罩

口罩規格

-99%細菌過濾效果（Bacterial Filtration Efficiency，BFE)
-99%粒子過濾效果（Particle Filtration Efficiency，PFE）
-99%病毒過濾效果（Virus Filtration Efficiency，VFE)
-歐盟EN14683-2019 測試，達Type IIr 級數 (BeFitLab 是ISC集團的檢測所, 歐盟認可) 16 KPa 的防濺效能
-Nelson Labs ASTM / 客戶 Kaken ASTM 報告，達ASTM F2100 Level3
-ISO10993生物相容性試驗‎
-ISO13485醫療儀器品質管理系統證書 
-Made in China

口罩發售連結<<

 【其他內容】   港廠 HK-M 新推高貴華麗印花口罩! 符合 Level 2 標準既靚又高防

 【其他內容】  【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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