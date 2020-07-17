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【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

行內熱話 03:20 2020/07/17

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一直定價進取的港商盾牌，早前終於首次把口罩減價至 $150 盒求售。雖然近日香港口罩售價再回落，香港製造或台灣製的同級口罩售價也低見 $100 盒，但現時盾牌口罩仍維持以 $150 盒發售。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

在盾牌官方網店上，可以發現有多款盾牌 Level 2  口罩發售，包括:成人/中童/小童口罩。口罩皆為 50 個非獨立包裝款式，同售 $150 盒，皆是現貨發售。

【其他內容】  【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

盾牌Level 2口罩再返貨

口罩發售連結<<

 【其他內容】   港廠 HK-M 新推高貴華麗印花口罩! 符合 Level 2 標準既靚又高防

 【其他內容】  【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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