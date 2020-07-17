【無再減價!】盾牌Level 2口罩再返貨!成人/中童/小童皆售$150/50個 現貨發售

一直定價進取的港商盾牌，早前終於首次把口罩減價至 $150 盒求售。雖然近日香港口罩售價再回落，香港製造或台灣製的同級口罩售價也低見 $100 盒，但現時盾牌口罩仍維持以 $150 盒發售。

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在盾牌官方網店上，可以發現有多款盾牌 Level 2 口罩發售，包括:成人/中童/小童口罩。口罩皆為 50 個非獨立包裝款式，同售 $150 盒，皆是現貨發售。

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▲ 盾牌Level 2口罩再返貨

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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