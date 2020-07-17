【香港疫情第三波】限聚令下活動悉數取消 公關公司轉模式找新客源對抗疫市

新冠肺炎再次爆發疫情波及不同行業，限聚令收緊令到各項商業活動取消及延期，公關公司因而受極大影響，有公司靈活轉變營運模式以適應新環境。

▲ AQ communications Ltd. 執行董事 Amy Lee。

公關公司「AQ communications Ltd.」執行董事 Amy Lee 說：「公關公司的傳統收入來源大部份來自籌辦大型活動，相對來說網上宣傳、傳媒對接等工作營利較低，所以限聚令對我們的影響非常大。六月份時限聚令就算放寬至戶外 50 人對我們來說仍然不足。事實上我們部份 7、8 月的活動已完成一切籌備，最後只能取消，收入當然急降 。」

▲ 現時不少活動都被逼取消。

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不同公關公司的業務各有不同，AQ 大約七成收入來自於籌備大型活動如記者招待會、商場活動、酒會和晚會；三成來自商業宣傳，包括:安排傳媒專訪、為客戶計劃週邊產品、網上宣傳等。她指出現時不少人都要在家工作，上網時間較過往多，網路宣傳的市場更大，惟這部份的生意因競爭者們如同雨後春荀般冒出，所以更為難做。最致命的是網上宣傳門檻低，不少自由業者也涉足此行業，令市價一降再降。以 10 至 15%的利潤計算，一萬多元的網路宣傳方案獲利甚微，與之前預算動輒數十萬的商業活動籌辦，當場無法同日而語。

因為疫情，最近銀行、跨國公司都取消或延期商業活動，根據現時條款甚至組織遊艇活動都會犯法，令公關公司的經營難上加難。Amy 說：「有些活動我們已完成所有籌備，突然取消等於所有努力付之流水，就算只是改期我們亦要由頭再作籌備，屆時如若再次延期就會極之麻煩，浪費大量的人力成本。」

▲ 為客戶設計週邊產品亦是工作上的一環。

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現時 AQ 著力尋找新收入來源，譬如尋找疫情下生意不降反升的舊有客戶，對他們來說現時反而會是擴張規模的好時機，有不少的合作機會，亦更有誘因去作廣告宣傳。 Amy 說：「例如我們現在正與某些醫院合作做推廣。疫情下要達成合作確不容易，幸而對方了解過我們曾與大機構合作又確有成效最後方能成事。為了完美地完成工作，我們要比疫情發生前更加努力，每次籌備都要準備後備計劃應對突發情況。工作量雖然變多，但為了在疫情下站穩腳跟，努力是必要的。」

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