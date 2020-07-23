【疫市營商】受惠禁堂食令？來貨價大升1成半豬手店堅持不加價兼開分店　

政府新一輪的防疫抗疫措施，規定食肆在晚上 6 時至凌晨 5 時暫停堂食，只可提供外賣。措施下不少食店紛紛推出外賣服務，有主打豬手的外賣店因而受惠，在逆市下拓展分店。雖然疫情令食材來貨價上升，仍堅持以「街坊價」服務市民。

食材成本上升 堅持不加價

一豚豬手總監樊梓康（Larry）表示，最近兩日分店大排長龍，相信是跟政府「禁晚市堂食」的措施有關，而店舖為了應付外賣需求，更延長營業時間至晚上 8 時。雖然店舖生意上升，但他表示，食材來貨價卻因新冠肺炎疫情上升，店舖採用的凍肉主要來自巴西，但來貨價大升 15%，預計價格未來還會繼續上升。即使食材成本上升，樊梓康卻沒有將價格轉移到消費者身上，堅持以「街坊價」售賣食品。

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▲ 一豚豬手總監樊梓康（Larry）

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逆市拓分店 推新奇菜式

不少企業在新冠肺炎疫情下縮減分店，甚至結業，一豚豬手卻在逆市下繼續拓展分店，而最新一間分店則落戶在大埔。Larry 表示，新分店的位置「較旺」，且剛好有店舖招租，另外品牌今年亦會在長沙灣及荃灣開設分店。他又指，店舖售賣的產品大多是「民生嘢」，始終會有需求，因此品店舖不時會推出新菜式吸引顧客購買，例如在清明節就推出「清明先人 1 共享套餐」，內有原隻豬手及沙薑雞。

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