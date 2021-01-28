【疫市營商】網銷適合各行各業？香港青年設計師：只適合賣低價位衣服

新冠肺炎疫情爆發，不少行業都將生意轉移到網上，但這招並非萬能，尤其服裝業要面對多個難關。香港青年設計師黃梓維擁有個人品牌「HARRISON WONG」，在香港商場等場地共有 6 間分店，受新冠肺炎疫情影響生意驟降，商場租金更未有下調，百上加斤。到生意轉移到網上，做網購是否好出路？

時裝店直播帶貨兼有歌聽 店主鼓勵自取顧客有藉口出街消費【見下頁】

黃梓維說：「我們品牌至今仍未有網店，技術上要實現不難，但價錢、貨品定位、資金的回報週期等等都要做審慎考慮，事實上香港服裝界暫時未有人品牌做網購是成功的。這方面是受到香港環境的先天性影響，港人很少會透過網路購買中高檔次的衣服，更不要說購買一件未試過的 2、3000 元衣服，在國外或者還有可能。」

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁】

雖然香港人經常透過淘寶買衣服，惟衣物質量有目共睹。一些高質量的日常衣服當然有市場，香港亦曾有數間大型連鎖品牌瞄準市場缺口，惜全部網店最後都走向失敗。黃梓維表示失敗的原因甚多，例如香港人居住環境狹隘，閒睱時更想出街，久而久之養成了外出購物的習慣，網購較時尚款式的動力較少。

無學生午餐飯盒供應商收入跌9成 拒認輸轉推企業飯盒服務【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

香港製衣業式微裁縫手藝失傳 環保時裝助本地青年發展設計事業【見下頁】

另一方面，經營網店的成本未必就比實體店來得少。黃梓維指出，網店需要維護、宣傳、更要拍攝大量硬照，涉及的人力物力非常高，業界有不少公司最後便是被網店拉垮的。要為品牌打響知名度甚至困難，除了花錢打廣告之外便是參與不同的展覽，例如 HARRISON WONG 便參與去年在香港舉行的 Juxtaposed 2020，盼跟其他香港本地品牌產生協同效應。

限聚令一刀切強制停業7天 中小型健身室：全行停業矯枉過正【見下頁】

黃梓維說：「網店肯定是未來的發展方向，但可能只適合某個價位的衣服。淘寶在這方面已有極之成熟的系統，有網紅帶貨，帶貨前會和布廠、工廠開始協調，因為一次帶貨隨時可以賣出過萬件衣服；我們的模式非常不同，一款衣服可能只有十多件，想做到這麼商業化是難的。但不要說我們，就算國際大品牌的網店亦要面臨極激烈的競爭，有時某些網店會是門市的 7 折價錢，其他同業根本無法賣同一個價位，畢竟實體店需要交舖租、員工薪金。鬥到最後可能便是有些人會在實體店試完後再在網上買，壓縮所有實體店的生存空間，而新公司又會很難和這些知名品牌在網店上競爭，非常兩難。」

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l