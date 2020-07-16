便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 售價比舊版更平

不少人都有購買便利妥 3D 口罩，不過它是國內生產。廠方今日表示，將推出香港製造的便利妥 3D 口罩。

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廠方表示，全新便利妥 3D 口罩已轉為香港製造，而且更是獨立包裝。規格為 BFE 98%、PFE 95%，支援 Type IIR 水平，較舊版升呢，並提供成人和小童尺寸。當中成人中碼更現已上市。新版口罩在各大藥房將陸續有售。



成人

·Size M 16.7(W) x 14.3(H) cm

·Size L 18.4(W) x 16.6(H) cm

-以上M & L 包裝是 20片/盒

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▲ 便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩 "> ▲ 便利妥推香港製造 3D 成人小童獨立包裝口罩

兒童

·Size XS 13.5(W) x 10.5(H) cm 適合3-6歲

·Size S 16(W) x 12.2(H) cm 適合6-12歲

-以上XS & S 包裝是 30片/盒

售價方面，廠方沒有公開建議零售價，不過有網民在 FB 指，便利妥港產成人口罩售 $85/20 個，比舊版稍平。

▲ 舊版便利妥口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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