【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

在台灣口罩中，香港人最愛的一定是設計型格中衛口罩。網店 He She Baby 表示，正開賣 8 款中衛型格顏色口罩。

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店方表示，今次開團後，下次會就加價。今次中衛口罩的售價為 $128/50個(需購買 3 盒或以上)，單盒為 $138。注意特別款如迷彩黑/ 迷彩綠只有 30 個。另外買家必須特別留意的，是店方指口罩需要 11 月才到貨，是「長期期貨」，可能有無法如期到貨的風險。

▲ 中衛型格顏色口罩

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中衛8 色口罩選擇

01. 柑橘橙 (50個/盒)

02. 薰衣紫 (50個/盒)

03. 櫻花粉 (50個/盒)

04. 炫霓紫 (50個/盒)

05. 酷黑 (50個/盒)

06. 深丹寧 (50個/盒)

07. 迷彩黑 (30個/盒)

08. 迷彩綠 (30個/盒)

▲ 中衛型格顏色口罩

截單日期：7月17日12:00

到貨日期：約10月底至11月初到貨

口罩訂購連結 (留言訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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