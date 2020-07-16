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【附訂購連結】台製中衛 8 款型格顏色口罩 售 $128/50起

行內熱話 14:41 2020/07/16

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在台灣口罩中，香港人最愛的一定是設計型格中衛口罩。網店 He She Baby 表示，正開賣 8 款中衛型格顏色口罩。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方表示，今次開團後，下次會就加價。今次中衛口罩的售價為 $128/50個(需購買 3 盒或以上)，單盒為 $138。注意特別款如迷彩黑/ 迷彩綠只有 30 個。另外買家必須特別留意的，是店方指口罩需要 11 月才到貨，是「長期期貨」，可能有無法如期到貨的風險。

中衛型格顏色口罩

【其他內容】  【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

 中衛8 色口罩選擇 
01.  柑橘橙 (50個/盒)
02.  薰衣紫 (50個/盒)
03.  櫻花粉 (50個/盒)
04.  炫霓紫 (50個/盒)
05.  酷黑 (50個/盒)
06.  深丹寧 (50個/盒)
07.  迷彩黑 (30個/盒) 
08.  迷彩綠 (30個/盒) 

中衛型格顏色口罩

截單日期：7月17日12:00
到貨日期：約10月底至11月初到貨

口罩訂購連結 (留言訂購)

 【其他內容】   港廠 HK-M 新推高貴華麗印花口罩! 符合 Level 2 標準既靚又高防

 【其他內容】  【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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