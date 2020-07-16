【到貨注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩有得賣! 屈臣氏門市陸續到貨?

昨日報道，有部分百佳門市相繼開賣屈臣氏 Level 2 口罩。今日就到屈臣氏門市發售!

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今日有網民在 FB 群組表示，中午在將軍澳廣場、旺角金雞廣場、將軍澳新都城、英皇道屈臣氏、鑽石山荷里活和恩平道屈臣氏門市，剛有屈臣氏 Level 2 口罩到貨，售價為 $69.9/30個 (會員價，正價為 $79.9)。 屈臣氏 Level 2 口罩的規格資料，可按此瀏覽。事實上，由今早開始，亦有網民表示在Megabox、荃灣海之戀、 美孚、屯門和旺角雅蘭等地區的屈臣氏分店有屈臣氏 Level 2 口罩到貨。

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▲ 屈臣氏 Level 2 口罩到貨(網民圖片) "> ▲ 屈臣氏 Level 2 口罩到貨(網民圖片)

照以往經驗，由於各門市的屈臣氏門市口罩到貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近才去店方查看有否到貨，以免撲空。

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▲ 屈臣氏 Level 2 口罩到貨(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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