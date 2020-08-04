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【疫市營商】網購普及買家退貨難？港產平台助電商處理跨境退貨

商管策略 14:27 2020/08/04

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隨著網購逐漸普及，商家亦會提供退貨服務給買家，但買家退貨商家需要時間處理。有香港初創企業看準退貨的商機，為商家處理各國買家的退貨，甚至將退回的貨品轉到二手市場出售。

疫情帶動退貨率上升

從事物流行業多年的溫俊偉（Roy），跟拍檔在 2018 年成立 Return Helper，推出跨境電貿平台的退貨方案。平台現時約有 500 多個商戶使用，當中香港商家佔 4 成。Roy 表示，在新冠肺炎疫情下平台因網購需求增加而受惠，在 6 月平台大約收到 9,000 至 1 萬件退貨。他預計，7 月平台會收到超過 1 萬件退貨。

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平台的退貨流程

不少電商會收到來自海外的退貨要求，但往往不懂如何處理。Return Helper 提供對接服務，連接不同的物流公司。當有海外買家需要退貨時，可獲得預付退貨標籤，寄往當地的合作倉庫，並由其代為檢查貨品狀態，然後電商可決定轉售、寄回本國，或直接丟棄貨物。溫俊偉舉例，如收到電話退貨時，會先檢查電話的功能，然後再作二次銷售，並會提供回收服務，減少浪費。

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溫俊偉2018 年成立Return Helper。

運用大數據為商家提供方案

外國政府早已有不少法例保障消費者權益，規定電商需要設立退貨政策，因此外國有不少企業推出退貨方案。溫俊偉坦言，這套模式在香港不算普及，因為不少商家做本地消費者的生意，而且退貨可以在實體店完成，因此他認為方案短期內在香港未必普及。

至於平台發展方向，Roy 表示希望可以運用大數據提供退貨方案給商家，例如貨品最好的處理方法、貨品可以賣出的價錢等。

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Photo：pexels

撰文 : 廖淑瑩

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