【附購買連結】99% 過濾Type II 標準! 台灣製易廷醫療粉紅色口罩 售 $89盒/50個起 可門市取貨

擁有多間實體門市的 Rabbit n Radish，在網上售價台灣製易廷醫療口罩。

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店方指，今次發售的是易廷外銷歐洲的版本，可阻隔 3μm 以上一般性的花粉灰塵及細菌病毒粒子達 99%。此口罩有粉紅色和藍色選擇，售價更低至 $89盒/50個。不過店方就沒有標明 PFE 等數值，但符合歐盟 Type II 標準。注意此口罩 9 月才到港，買家必須注意可能無法如期到貨的風險。

事實上，這款口罩之前曾在優品 360 發售，售價為 $129盒/50個

▲ 易廷口罩。

【其他內容】 【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個



易廷口罩特點



-通過多項安全標準

-台灣政府合作之口罩公司

-台灣製造

-細菌防護率>99%

-符合台灣CNS14774

-符合台灣 CNS 14775許可認證號

-ISO 9001

-符合EN 14683 Type II規格

-國際CE 認證

-國際FDA 認證

-成人尺寸: 17.5cm X 9.5cm

-顏色選擇:

A) 粉紅色

B) 藍色

售價:

-1盒$129/盒

-3盒$119/盒

-5盒 $99/盒

-10/盒 $89/盒

到貨時間:9月初至中分批到港，可門市免郵取貨

口罩訂購連結 (留言訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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