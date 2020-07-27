【3E 99%】港產SOSo Mask 紫黃粉紅藍色口罩現貨到! Level 2 高防口罩售 $90/30個起

美容院 BM Beauty 在 FB 表示，7 月 27日有 SOSo Mask 口罩現貨賣!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

店方表示，7 月 27 日星期一店方有現貨港產 SOSo Mask 成人口罩賣，而且包括超搶手的紫色，又有綠色/ 淡黃/櫻花粉紅。開賣時間為10:30am 至 3:30pm。店方新增送貨服務，但暫時只限：屯門、元朗、天水圍。

▲ SOSo Mask 紫色口罩

成人口罩



平裝顏色：

綠色/淡黃/櫻花粉紅(少量)/紫色(少量)

$90/盒(30個) 不是獨立包裝

鋁片裝顏色：

紫色/櫻花粉紅(少量)/藍色

$100/盒(30個) 5個1包錫紙包裝共6包

成人Size：174 x 94 (+/-3) mm

小童口罩

櫻花粉紅/藍色(少量)

$150/盒(50個) 不是獨立包裝

小童Size：142 x 85 (+/-3) mm

幼童口罩

藍色 (只限20盒)

$270/盒(90個) 獨立包裝

幼童Size：125 x 80 (+/-3) mm

【其他內容】 【香港製造】 7-11 自家品牌港產 Level 1 口罩 每盒售 $39

SOSo Mask口罩規格

-香港製造

-VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%

-美國ASTM F2100-11標準 防護級別2

- 歐盟醫用器材認證 等級1

-可燃性級別1

-合成血液阻擋能力120 MMHG

地址:屯門屯喜路2號栢麗廣場22樓2218室 查詢:2452 3283

【其他內容】 【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

【其他內容】 【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l