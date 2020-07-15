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【3E 99%】港產SOSo Mask 紫色口罩現貨到! Level 2 高防口罩售 $90/30個

行內熱話 23:51 2020/07/15

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近日香港疫情轉差，有不少賣口罩的小店都無開門市。不過美容院 BM Beauty 卻有 SOSo Mask 紫色口罩現貨賣! 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方表示，7 月 16 日店方有現貨港產 SOSo Mask 成人口罩賣，而且更是超搶手的紫色，售價仍是正價的 $90/30個。

SOSo Mask 紫色口罩

 【其他內容】  【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

SOSo Mask口罩規格 

-香港製造
-VFE > 99%，PFE > 99%，BFE > 99%
-美國ASTM F2100-11標準 防護級別2
- 歐盟醫用器材認證 等級1
-可燃性級別1
-合成血液阻擋能力120 MMHG
-174 x 94 (+/-3) mm
-紫色

售價:$90盒/30個

  地址:屯門屯喜路2號栢麗廣場22樓2218室  查詢:2452 3283

 【其他內容】   屈臣氏萬寧口罩今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

 【其他內容】   【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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