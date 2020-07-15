【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

台灣口罩愈來愈多，但不少小店只提供預售，沒有現貨。行李部在 FB 表示，台灣製萊潔醫療口罩現貨剛到。

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行李部本身售賣行李箱，但在疫情期間只好轉賣口罩。今次發售的台灣製萊潔醫療口罩，只售$120盒/50個。而且全部現貨，在門市 7 月 16 日發售。建議買家前往時，先查詢口罩貨存情況。

【其他內容】 【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

萊潔口罩規格

BFE≧99%

PFE≧95%

VFE≧99%

藍色醫用口罩

尺寸: 17.5CM X 9.5CM

100% 台灣製造

三層透氣設計

環保包裝(不是獨立包裝)



售價:每盒$120/50個

▲ 台灣製萊潔醫療口罩

口罩其他證書

ISO 13485 : ISO13485報告

一萬等級無菌室(ISO Class 7) : SGS Test Report (PX/2020/3003004)

國際認證檢測證實萊潔醫療口罩未檢測出微生物: Interetek Test report (TWNT01823965)

台灣CNS14774 標準: TTRI Test report (TF902415-A)

歐盟EN14683: Type IIR: TTRI TEST REPORT(TF904226)

美國 ASTM : Level 1 : TTRI TEST REPORT (TF903024)

Viral Filtration Efficiency(VFE ) : 日本Kaken Test report (OS-19-075557-2)

行李部地址:旺角登打士街56號家樂坊2307室 查詢:6732 8865 營業時間 : 下午 1 時至 8 時。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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