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【現貨發售】台灣製萊潔醫療口罩 VFE/BFE≧99% PFE≧95% 售$120/50個

行內熱話 22:00 2020/07/15

分享：

台灣口罩愈來愈多，但不少小店只提供預售，沒有現貨。行李部在 FB 表示，台灣製萊潔醫療口罩現貨剛到。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

行李部本身售賣行李箱，但在疫情期間只好轉賣口罩。今次發售的台灣製萊潔醫療口罩，只售$120盒/50個。而且全部現貨，在門市 7 月 16 日發售。建議買家前往時，先查詢口罩貨存情況。 

 【其他內容】  【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個

萊潔口罩規格

BFE≧99%
PFE≧95%
VFE≧99%
藍色醫用口罩
尺寸: 17.5CM X 9.5CM  
100% 台灣製造 
三層透氣設計 
環保包裝(不是獨立包裝)

售價:每盒$120/50個

台灣製萊潔醫療口罩

口罩其他證書

ISO 13485 : ISO13485報告
一萬等級無菌室(ISO Class 7) : SGS Test Report (PX/2020/3003004)
國際認證檢測證實萊潔醫療口罩未檢測出微生物: Interetek Test report (TWNT01823965)
台灣CNS14774 標準: TTRI Test report (TF902415-A)
歐盟EN14683: Type IIR: TTRI TEST REPORT(TF904226)
美國 ASTM : Level 1 : TTRI TEST REPORT (TF903024)
Viral Filtration Efficiency(VFE ) : 日本Kaken Test report (OS-19-075557-2)

行李部地址:旺角登打士街56號家樂坊2307室  查詢:6732 8865 營業時間 : 下午 1 時至 8 時。

 【其他內容】   屈臣氏萬寧口罩今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

 【其他內容】   【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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