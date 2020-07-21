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【疫市營商】中小企疫市急需資金周轉　非銀行融資配對平台補行業缺口

商管策略 13:56 2020/07/21

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新冠肺炎再次爆發，市道再次調頭向下，不少中小企急需資金周轉解燃眉之急，惟傳統銀行融資程序既慢，按揭成數又有限，遠水不能救近火。有公司提供一站式服務讓中小企與持牌財務公司簡便對接，趁疫情期間大展拳腳。

Fundergo 是專門讓申請人對接非銀行按揭貸款的網上平台，為香港大學創新及創業中心 iDendron 培育計劃出身的初創企業。Fundergo 聯合創辦人梁偉根（Ken） 、 吳偉基（Kevin）均有 15 年以上從事商業銀行經驗。吳偉基說：「香港銀行的監管愈來愈嚴，中小企借貸日漸艱難，那怕成功申請，在銀行走過全部程序可能已事隔 3 個月。相較之下非銀行的財務公司更靈活，可能一星期便款項到手，按揭成數都會更高。」

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（左起）Fundergo 吳偉基、梁偉根、業務經理鄧天智。

Fundergo 在去年 9 月營運，現時已跟 40 間持牌財務公司及 10 多間知名基金對接，申請人在平台輸入想套現的物業資料、期望申請金額、還款年期，即可實時分析按揭最高成數，並可一目了然地進行格價、於平台交齊文件完成借貸。

吳偉基指出，新冠肺炎疫情期間有不少人和公司需要周轉，Fundergo 近期交易額比過往大增 ３ 成，亦因此 Fundergo 將擴充規模，8 人團隊未來將擴展到 12 人。

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輸入簡單資料即可查詢非銀行按揭。

吳偉基說：「普通人如想申請按揭，亦不外上網查資料或者光顧賣廣告最多的公司，這些做的話可能只了解 2 至 3 間公司的計劃便已經是極限。然而香港有約 2,300 多間財務公司，選擇極多，用戶深入研究的時間成本太大。我們便將消費者走多一步，向業界第一梯隊的財務公司進行對接。一來對消費者來說有保障，二來財務公司確有比銀行佔優，如向銀行申請按揭通常只能申請 5 成或更少款項，財務公司的計劃更靈活，不少都能做到 6 至 8 成按揭。」

梁偉根坦言，坊間不少人仍認為財務公司是「九出十三歸」，事實上財務公司近年來日漸規範，加上市場「熱錢」多、同行競爭，貸款利息早沒過往那麼誇張，：「以估值 1,000 萬元的物業計算，7 成按揭，過往 1 年利息要 15% 以上，現在的話約 10% 左右便行。若然是二按、8、9 成按揭的話年息會多點，大約會是 15 至 25% 年息，但年息會受很多因素影響，每個個案都會有不同。」

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不同公司的方案一目了然。

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對客戶來說，Fundergo 免卻他們尋找財務公司的麻煩，財務公司毋須再另設銷售部門，直接在 Fundergo 找客戶 。而且，由於只有在交易成立後，財務公司才需要向 Fundergo 支付服務費，對客戶方和財務公司亦比較友好，杜絕了中介人從中作梗的機會。

梁偉根說：「市面上亦有類似的財務平台，但都是做銀行融資，畢竟銀行流程標準化、透明度高。而我們則是在另一方面補上行業缺口，我們的模式比較新，希望未來能夠做得更好，成為行業的規範吧。」

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撰文 : 陳文政

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