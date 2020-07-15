港廠 HK-M 新推高貴華麗印花口罩! 符合 Level 2 標準既靚又高防

香港口罩廠競爭愈來愈激烈，要突圍而出確實不易。當中 HK-M 香港口罩科技有限公司就有新「花款」。

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HK-M 香港口罩科技在 FB 預告將推出新款口罩，但沒有透露更多資料，只貼出新口罩的口罩盒圖片。從圖片可見，新口罩採用印花設計，感覺華麗，極適合 OL 等女士使用。規格方面，仍提供 Level 2 標準，50 個一盒。廠方指未來一兩日將提供更多新口罩的詳情，大家可以留意本報的最新跟進。

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▲ HK-M 新印花口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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