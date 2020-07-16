【保就業】芭蕾及爵士舞蹈學院 獲政府 4 萬補助金 解燃眉之急

第四批「保就業」工資補貼的僱主名單，早前已上載「保就業」計劃網站，是次工資補貼僱主名單，涉及約 11,000 名僱主，工資補貼額合共約 62.7 億元，承諾受薪僱員人數約 27 萬。

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位於西營盤的顏夢亭芭蕾及爵士舞蹈學院（Donna Ngan Ballet & Jazz Academy）早前獲第一批「保就業」計劃資助金額，獲批 40,470 工資補貼金，承諾人數 3 人。

顏夢亭芭蕾及爵士舞蹈學院校長顏夢亭（Donna）表示，收到政府補助金，總比沒有的好。學院目前共 2 位舞蹈老師和 1 位清潔工。Donna 表示，選擇 2019年12月為指定獲補貼月份，因去年 12 月還未有新冠肺炎疫情，學生還可以正常上課，課程未有太大調動，當政府宣佈新一輪政府措施，舞蹈學院也遵守。當農曆年間疫情爆發，我們按政府限聚令由原先 1 比 12 師生比例，調整至 1 比 8 師生比例。Donna 認為這比例是學生人數頂點，就算政府再放寬人數限制，我們或會保持 1 比 8 師生比例。

Donna 指，舞蹈班斷斷續續停課和復課，目前雖然已復課，但收入跌了 50%。當中 1 月份學生人數接近零，而且流失率高，加上面對租金壓力，自 2 年來首次在課程收費向上微調。校方舞蹈班在 5 月 9 日才正式復課，以往幼兒學生報名最多，但學生人數已流失。

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在疫情期間家長顧慮小孩上課，擔心小朋友外出風險大，及上堂時必定要帶口罩。此外，香港社會風氣認為讀書最重要，影響家長選擇補習班多於興趣班。Donna表示：「家長決定報名參加活動時較多顧慮，加上他們認為舞蹈課程不是必修課程，不如補習英文和數學有用。還有，經濟蕭條問題，他們或會選擇刪減興趣班。」

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今年受疫情影響，顏夢亭芭蕾及爵士舞蹈學院沒有提供暑期班，原定 5 月份英國皇家舞蹈學院考級試，延期到今個月。Donna 認為，現時疫情嚴峻，兩個月暑假仍不知會否停課。

此外，「保就業」計劃秘書處已開始向第五批約 9,000 名成功申請僱主，發放工資補貼，涉及的補貼額約 41 億元，承諾受薪僱員人數約 19 萬；第六批保就業計劃在最後審核階段，詳情待「保就業」計劃秘書處公布最新資料。

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Photo： Donna Ngan Ballet & Jazz Academy 顏夢亭芭蕾及爵士舞蹈學院 Facebook