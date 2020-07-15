屈臣氏萬寧口罩今日有返貨! Level 2 口罩分別售$69.9/30個和$113/50個

昨晚記者曾報道，屈臣氏的 Level 2 口罩在百佳超級市場有售，購得屈臣氏Level 2 口罩，並預告今日還會有貨賣 (按此瀏覽詳情)。結果今日有部分百佳門市，亦相繼開賣。另外，今日部分萬寧門市亦有自家口罩賣，想買的要注意啦!

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今日有網民在 FB 群組表示，今早在寶琳和屯門華都等百佳門市，發現有屈臣氏 Level 2 口罩出售，售價為 $69.9/30個 (會員價，正價為 $79.9)，因此吸引不少用戶注意，因其售價比 Level 3 版口罩經濟得多。

▲ 屈臣氏萬寧口罩今日皆有返貨! (網民圖片)

另外，在今早開始，部分萬寧分店亦有萬寧牌港產口罩發售，Level 2 水平售 $113/50個。例如寶琳萬寧分店，有網民在 FB 群組報料是今午約三時仍有貨，但只剩少量貨。屈臣 氏Level 2 和萬寧口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏萬寧口罩今日皆有返貨! (網民圖片)

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照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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