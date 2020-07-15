【香港疫情】疫情反覆轉差　本地口罩廠定單再升兒童口罩熱賣

新冠肺炎再次爆發，市民對口罩的需求再次上升，本地口罩廠的定單增加，尤其兒童口罩供不應求。「LifeCare Surgical Mask」（LCM）總監朱世忠說：「本星期突然間多了不少客人查詢，新客或舊客都增加了。本身我們專做 B2B 生意，3 、 4 月時定單最多，到 5、6 月就開始回落，現在又突然像 3、4 月時那麼多查詢，尤其中幼童口罩很受歡迎，推出後很多人都需要。」

朱世忠續稱，現時的新定單要排到 9 月才能出貨，兒童口罩更佔了定單一半，有客戶一訂便是 10 萬個，工廠需按月分期出貨才能滿足廣大客戶。

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▲ LifeCare Surgical Mask 提供多款口罩。

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LCM 口罩廠成立以來一直擴充規模，5 月生產出第一個口罩時公司只得 20 人，踏入 7 月公司職員數突破 50 人，現時仍在招聘人手以滿足新的生產線，他又說：「香港口罩廠雖然不少，但市場仍然很大，畢竟口罩已成為近期生活必需品。有更多的口罩廠一定是好事，市場多樣化，港人亦更多些選擇。另一方面更多的工廠亦可以提供更多職位，為就業出一分力。近期我們終於成功採購到德國優質物料，當 8 月獲得檢測化驗證書後便可以生產出 Lv 2 外科口罩，價錢控制在每個 3 港元以內，市民要去醫院之類的高危地方就會有多個選擇。」

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