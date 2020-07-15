【最後希望?】GAP聯乘潮牌Yeezy推產品　年銷售額可望10億美元

GAP 早前傳出現金流快用盡的消息，甚至停止支付北美地區的店舖租金；GAP 最近終傳出好消息：聯乘美國知名歌手 Kanye West 經營的潮牌 Yeezy，推出全新服裝產品線 Yeezy GAP，希望幫助 GAP「翻身」。

《紐約時報》報道，GAP 與 Yeezy 全新服裝系列將在 2021 年上半年推出，並會以親民價出售。Kanye West 將重新設計 Yeezy GAP 系列，並會在實體門市和網上展示。GAP 預計跟 Yeezy 合作可增加 10 億美元銷售額。

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▲ GAP與Yeezy推出的全新服裝系列將在2021年上半年推出

其實服裝品牌之間不互鬥而聯名合作並不罕見，如 UNIQLO 去年便跟潮牌 KAWS 聯名的 T恤一度出現搶購潮；現在 GAP 和 Yeezy 的合作，並非只是推出一兩個聯名款式，而是重新設計服裝品牌。據悉，雙方的合作協議長達 10 年，GAP 希望 Yeezy GAP 這個系列 5 年後的年銷售額可達到 10 億美元。

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疫情重挫 銷售額大跌

這次合作能否成為 GAP 的「救命草」仍是未知之數，但公司早前受新冠肺炎疫情影響，一度關閉北美所有門市，並停止向 8 萬多名員工的支薪，預計今年將會關閉全球 170 間門市。據 GAP 的業績顯示，公司在 2019 年的銷售額下跌 1％，淨利潤較去年同期大跌 65％ 。到了 2020 年第一季，GAP 旗下 4 大品牌的銷售額全線下跌，當中 GAP 品牌下降幅度達到 50％。

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Photo：Khemkhaeng、Yeezy