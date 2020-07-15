【疫市營商】疫情增值自己博反彈　Google網上證書課程資歴等同學位

新冠肺炎疫情衝擊勞工市場，本港 5 月最新季度失業率增至 5.9%，創 15 年新高，失業人數突破 23 萬人。在失業率高企的情況下，上班族更應增值自己，為未來做好準備。科技公司 Google 早前就推出網上證書計劃，完成課程需時 3 至 6 個月不等，而且資歴等同大學學歷。

推網上證書應付市場需求

面對就業市場對技能和再培訓的需求，Google 推出網上證書計劃，設有 3 個學科，包括：數據分析、專案管理及用戶體驗設計。課程由 Google 的員工設計並擔任講師，完成課程需時 3 至 6 個月不等，課程的資歴會獲 Google 視為等同該公司相關職位技能所需的大學學歷。課程會在 Coursera 網上平台授課，價格為每月 49 美元（約港幣 379 元） 。

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職場實務技能或成未來進修趨勢

Google 在 2018 年曾推出類似證書計劃，以資訊工程學科為主。Google 表示，有 80% 的學生表示參加課程有助他們在 6 個月內找到工作，或是提升自己的職位。《CNBC》分析，比起修讀正式「學位」，像這樣低成本的證書計劃，參與平台和企業合作的課程，可以獲得當下最熱門的職場實務技能，是未來進修的新市場，兼可以改善那些沒辦法取得大學學位的人的就業前景。

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Photo：Runner1928