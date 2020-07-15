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【疫市營商】無學生午餐飯盒供應商收入跌9成　拒認輸轉推企業飯盒服務

商管策略 16:46 2020/07/15

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香港新冠肺炎疫情第三波在社區爆發，全港學生停課復課再停課，對供應學校午膳、小賣部的飯盒供應商簡直是致命打擊。有食品供應商 1 月起學校午膳飯堂生意額流失約 9 成，基本上是食白果。不過，有危就有機，有供應商團體正面態度抗疫，積極推廣「企業飯盒服務」和暑假後業務作好準備。

學校 1 月開始停課，5 月底起雖然分階段復課，但即使復課所有學校也只是半日上課，還是不需供應午膳，甚至小息時間只讓學生去洗手間，即是連小賣部也不營業；只有小部分寄宿學校需要供應午飯飯盒送飯服務，可想而知新冠肺炎疫情持續對飯盒供應商業務的影響。

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澳華食品集團（Ausino Food）的主要業務是供應約 30 間中小學、社福機構和特殊學校的飯盒。該公司主席李張慧美表示：「澳華經營逾 18 年中，以今次新冠肺炎疫情引發的業務危機最嚴重。自去年社會運動開始，到今年疫情大流行停課，生意額流失 80 至 90%。」

新冠肺炎疫情下有公司訂飯盒避免上班員工外出用膳，減低社交傳播風險，澳華食品看準商機擴展企業訂餐服務。李張慧美指「有危就有機」，公司可乘機轉型「避疫」。目前澳華訂飯盒服務定期訂購較多，如 100 人以上的企業一般會按月訂購，提供穩定收入。

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過往食品工廠一直嚴謹監管，帶頭套和手套等。

李張慧美指會以積極態度面對肺炎疫情。她預計，只要捱過暑假便會好轉，到時應會更忙碌，因要學校小賣部布置和採購等業務會重啟。

非常時期製作學生飯盒如何確保衛生？李張慧美表示，學生飯盒會較市面食肆出品更嚴謹，會按 ISO2000 及 HACCP 國際廠房設置和工作程序等認証標準運作，每日為廠房員工量度體溫、噴鞋消毒、洗手、帶頭套和手套等；新冠肺炎疫情下，會提升員工防疫意識和防疫程序，辦公室員工也按廠房員工防疫措施標準，做足個人防疫。

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澳華食品集團在中小學校均設有小食部，提供小食及熟食。

學校小賣部 ９ 月開學時重新營業，會供應小賣部三文治、熟食和糖果餅的澳華食品，如何監管食物製作？李張慧美指，肉類和蔬菜等食材供應是該集團另一條業務分支, 故可從源頭統一監管。她又相信學校會嚴格把關：「學校處理不錯，在小賣部前的地板方格劃線，學生隔 1 米幾距離排隊買小食，這個是學校要求的，至於小賣部食物衛生，過往一直有監管，帶頭套和手套等基本衛生措施會跟足。」

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廠房採用密封式設計，隔絕外來污染；工場設計及生產流程符合國際衛生水平。

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撰文 : 鍾采餘

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