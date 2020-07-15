  • 29°C
香港時間 : 2020715日 (三) 04:25
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

行內熱話 03:38 2020/07/15

分享：

由於香港疫情轉差，網店鍾意買決定推出 Polytex 成人中童口罩減價大優惠!

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

港牌 Polytex 推出口罩多年，提供成人和中童兩個尺寸網店鍾意買指這款一盒50個的成人和中童口罩每盒原價 $200，現作限時特價，分別為 $110 和 $98。Polytex 口罩支援 Level 2 水平，全獨立包裝，方便攜帶使用。 

注意減價優惠於7月15號星期三下午3:33分才開始。

港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩成人

【其他內容】 【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩售$109/50個

Polytex  口罩規格

-每盒50個
-獨立包裝
-BFE>98%
-PFE>98%(0.1 micron)
-符合ASTM F2100 Level 2 標準
-壓力差 < 4.0
-液體阻隔力 (80及120 mmHg皆通過)
-符合T/GDMDMA 0005-20200
-尺寸: 145 x 95mm中童 /175 x 95mm成人

 售價$99盒 

【其他內容】  Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩中童

中童口罩訂購連結<<< (優惠7月15號星期三下午3:33分開始)(售完即止) 

成人口罩訂購連結<<< (優惠7月15號星期三下午3:33分開始)(售完即止) 

【其他內容】【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩重現江湖! 百佳超市又有得賣啦
今日
【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩重現江湖! 百佳超市又有得賣啦
【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩售$109/50個
今日
【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩售$109/50個
【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個
今日
【附購買連結】日本 IRIS BFE/PFE/VFE >99%成人口罩 售$128/50個
著數優惠 網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 疫情 口罩 香港

下一篇文章

【門市網店發售】香港製造 FAMILY MASK 薰衣草粉紫色BFE/PFE>99%口罩售$109/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹