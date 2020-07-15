【附購買連結】港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩 網店特價售 $99/50個起

由於香港疫情轉差，網店鍾意買決定推出 Polytex 成人中童口罩減價大優惠!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】



港牌 Polytex 推出口罩多年，提供成人和中童兩個尺寸網店鍾意買指這款一盒50個的成人和中童口罩每盒原價 $200，現作限時特價，分別為 $110 和 $98。Polytex 口罩支援 Level 2 水平，全獨立包裝，方便攜帶使用。

注意減價優惠於7月15號星期三下午3:33分才開始。

▲ 港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩成人

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Polytex 口罩規格

-每盒50個

-獨立包裝

-BFE>98%

-PFE>98%(0.1 micron)

-符合ASTM F2100 Level 2 標準

-壓力差 < 4.0

-液體阻隔力 (80及120 mmHg皆通過)

-符合T/GDMDMA 0005-20200

-尺寸: 145 x 95mm中童 /175 x 95mm成人

售價$99盒

【其他內容】 Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

▲ 港牌 Polytex Level 2 獨立包裝口罩中童

中童口罩訂購連結<<< (優惠7月15號星期三下午3:33分開始)(售完即止)

成人口罩訂購連結<<< (優惠7月15號星期三下午3:33分開始)(售完即止)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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