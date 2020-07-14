【開賣注意】$69.9 屈臣氏 Level 2 口罩重現江湖! 百佳超市又有得賣啦

之前屈臣氏推出 Level 3 口罩後，曾表示會停止推出 Level 2 口罩(詳細報道)，但後來廠方卻表示，會繼續推出。今晚 9 時多有網民就在百佳超級市場，就購得屈臣氏Level 2 口罩。

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有網民在 FB 群組表示，剛在尚德百佳門市購得屈臣氏 Level 2 口罩，為30個獨立包裝設計。因為其會員售價低至 $69.9/30個(正價$79.9)，可說是較經濟的選擇。屈臣氏Level 2 和 Level 3口罩的規格資料，可按此瀏覽。

▲ 屈臣氏 Level 2 口罩於百隹購得(網民圖片)

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照以往經驗，由於各門市的口罩返貨時間不一，到貨數量有別，亦不是全線分店會返貨。照今次返貨時間看，明早其他百佳分店仍有機會返貨。如果大家想購買口罩的話，建議先致電店方查詢，或在附近先去查看有否到貨，以免撲空。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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