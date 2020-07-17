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【展覽業危機】8 月電腦展延期 卡巴斯基轉攻網上+ KOL 拍片推廣

業界頭條 04:19 2020/07/17

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每年一度的電腦節是參展商展銷清貨的好時機，不過新冠肺炎疫情反彈，香港電腦商會宣佈「香港電腦通訊節」延期，減少品牌推廣機會。有防毒軟件公司便因應疫情改變宣傳策略，藉 KOL 網上推廣，藉以增加曝光機會。

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過往「香港電腦通訊節」是電腦品牌曝光，以及推出新產品的場地。立高科技有限公司 (卡巴斯基香港總代理) 市場經理徐嫚翎 Peony表示，「香港電腦通訊節」是集中展銷電腦相關產品的大型活動，我們借電腦節作推廣，與客戶展銷新版本，所以「香港電腦通訊節」延期會減少市場曝光機會。我們早計劃 7 至 8 月的「香港電腦通訊節」是夏季推廣，而 9 月至 11 月份的 Youtuber或 KOL 拍片作網上推廣項目，我們正與公司相討將原定的年末項目，推前 8 月或 9 月進行。

過去「香港電腦節」廠方的參展攤位

「香港電腦通訊節」延期對防毒軟件公司的銷售表現影響微，Peony 指:「過往參與電腦節提供的優惠是 7 折或少過 7 折，是全年最平的時候。我們是有計劃網上商店和電腦商場也作減價優惠，可能是賣軟件服務關係，電腦節延期對我們「銷貨」的影響不大，因軟件沒有儲貨壓力，如客戶卡巴斯基防毒軟件過期，是可以從網上下載最新版本。

時而勢逆網上推廣的機會較多，Peony 指：「香港市場較少，大家習慣實體銷售，過往在電腦商場實體銷售較多，與網上推廣的比例是7比3。現時網上推廣和廣告方便也明顯上升。過往客戶在「香港電腦通訊展」購買新產品，我們會附送禮物方式銷售，惟網上推銷未能做到送禮服務，固送禮服務只能在門市提供。但因疫症緣故，上個月開始已減少投放推廣員在電腦商場，我們因應疫情評估風險暫時暫停推廣服務。」

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立高科技有限公司 (卡巴斯基香港總代理) 市場經理徐嫚翎 Peony

疫情爆發反造就網上商店商機？Peony 表示，在疫情爆發早期，廠方已尋找 1 至 2 個重點網上商戶合作，開設新網上商店，主要售賣卡巴斯基產品。廠方視電腦節為一個重要活動，當收到消電腦節延期消息，廠方已將原定電腦節的優惠價格同步放到網上商店，並和電腦商場作推銷。

Peony 稱，疫情初期大爆發第一輪 Home office（在家工作），許多用戶發現電腦沒有安裝防毒軟件、或軟件已過期，或是購買新電腦，所以疫情對卡巴斯基的銷售有正面影響。今年 2 月份廠方銷量直線上升，按月計升20%左右，近月銷量則處於平穩狀態。

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撰文 : 鍾采餘

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