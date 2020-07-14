【限聚令收緊】6點後禁堂食　甜品店：俾政府趕絕

新冠肺炎疫情第三波爆發，政府推出新一輸防疫措施，食肆下午 6 時至翌晨 5 時禁止堂食，只能做外賣。全港食肆在 7 月 15 日開始下午 6 點後不能堂食，晚上生意較旺的甜品店首當其衝，有甜品店東主料生意跌 9 成半，直言：「俾政府趕絕」。

元朗甜品店 Home Sweet 老闆鄧健豪坦言，新措施會近乎切斷店舖生意：「甜品以晚市為主，我們晚上 7 時左右才開始多人，大部分客人都在店堂食傾計，佔了我們 95% 生意。新措施是撞到正。」

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雖然甜品可以外賣，但受到新冠肺炎疫情影響大部分人不敢逛街，加上甜品不是正餐，市場狹窄，新冠肺炎疫情下生意更差。鄧健豪指，現時只有暫停聘用兼職員工，親自打理舖頭盡量縮減成本。甜品舖如常經營，能做多少生意便做多少。

鄧健豪又說：「雖然說暫停 7 日堂食，但估計禁堂食期會再延長。如果好像之前那樣讓客人坐一半座位，總好過全面叫停，現在做生意好被動，只能當局公布。」

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