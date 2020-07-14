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【疫市營商】補習興趣班全停　小型補習社增視像課程兼賣口罩維持暑期經營

商管策略 19:52 2020/07/14

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香港新冠肺炎疫情「死灰復燃」兼有擴散跡象，教育局已宣布學校暫停所有校內活動兩星期，且適用於補習學校的面授課程。疫情嚴峻之際，有小型補習社打算取消所有暑期課程，著力視像教學作兩手準備，預早準備印刷課本和教材，將部分教材放到網上，也不會完全沒有課堂學習，亦有心理準備隨時兼顧面授課程和視像課程的運作。

第三波新冠肺炎疫情爆發，學童未趕上暑期班來臨，補習暑期班也要叫停避免學童感染。兼益教育（Green Eggs Education）創辦人 Lydia Lui 表示，目前有部分家長查詢和安排分班等，就現時疫情影響我們對暑期班不抱太大期望，亦打算取消所有暑期課程。

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對於教育局暫停補習學校的面授課程兩星期措施，Lydia 指：「大型補習社有學校註冊均受政府條例約束，如規模細補習社，小班教學等是否不受約束？」她續指，政府宣布學校停課後，我們立刻提醍家長和老師停課事情，相討會否考慮視像上堂，如政府確實規定任何規模，或沒有學校註冊的補習社均同受管束，我們都無有辦法，便按政府規例遵守。

【相關文章】疫情下公開試延期改制　補習社錄播直播幫自己學生撐住

面對突如其來的停課安排，惟有「隨機應變」。Lydia 表示：「我們具視像教學經驗，預早準備印刷課本和教材，亦有心理準備隨時兼顧面授課程和視像課程的運作；若疫情持續會把教材放到網上，即使家中網絡接收不通暢，也不會完全沒有課堂學習。」

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當然，視像教學不能代替真人教授，尤其師生互動方面。Lydia 指，網上直播教學內容有限制，如遊戲活動、文化分享及零食獎賞等體驗活動便難進行。此外，基層學童未必有適合電腦，即使普遍學生的電腦型號也未能支援高速網絡連線；家裡環境音嘈雜滋擾、持續視像對學生眼睛健康不利等問題亦需注意。

無論何如，新冠肺炎疫情對兼益教育打擊頗大，始終實體鋪租金壓力擺在眼前。Lydia稱： 除靠學生補習費外，還會賣口罩幫補，有收入之類也社會出一分力。

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撰文 : 鍾采餘

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