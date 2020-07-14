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【限聚令收緊】一刀切強制停業7天　中小型健身室：全行停業矯枉過正

業界頭條 16:35 2020/07/14

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香港新冠肺炎疫情爆第三波，政府推出新一輪「限聚令」等防疫措施，包括關閉健身中心、卡拉OK、酒吧及美容院等 12 類處所 7 天。有健身室經營者直言特區政策欠缺彈性，理應有更好的處理方式。

Excellence Fitness 負責人 Sam Lee 表示，健身室生意受到新冠肺炎疫情影響，一直反覆。今年初疫情初現時已有客人取消課堂，農曆新年期間「爆發」後生意明顯下跌，4 月第二波疫情爆發更因限聚令下需全月停業；5 月復業後情況好轉，到七月十五日再被勒令停業，公司被折騰得不輕。

Sam 說：「都有心理準備今次休業期會不止 7 天。因上次也是先說停 14 天，結果停了 42 日。健身室關閉直接令到我們的收入跌近 95% 。現在都沒甚麼方法應對，未來或者再跟業主商討減租事宜吧。」

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Excellence Fitness 東主 Sam Lee。

特區政府早前為健身業界補貼，每間合規格的申請公司可獲港幣 10 萬元補助，加上保就業計劃為員工支付一半薪酬。Sam 說：「Excellence Fitness 屬中小型規模，政府資助對我們確實有幫助，但教練收入並非以底薪為主，收入肯定會大減。」

Sam 批評政府在新防疫政策上不夠靈活，因健身室大致上可分成 3 類，第一種是會員制，擁多間分店，部份分店面積過萬平方呎，主要提供私人訓練、跳舞等；第二種主打群組活動（如：瑜珈教學），分店數 5 至 6 間左右；第三種是中小型（如：Excellence Fitnes），分店少、佔地小，主要提供私人訓練，亦不設會員制。

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Sam 直言政府應有更好的處理方式。

Sam 指出，最近經營「出事」的都是第一類型的大型連鎖健身室，其客流量非常大，一天動輒數百人出入，防疫方面自然難以周全，然而出事後卻由整個行業承擔後果。他說：「其實在處理上可以更靈活，未必需要全行休業，如以健身室面積限定入場人數，保持足夠社交距離並做好防疫措施，取得平衡。總好過勒令休業後作出補貼，勞民傷財。」

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撰文 : 陳文政

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