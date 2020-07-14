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【附限購清單】超市再現盲搶廁紙潮! 惠康即日起設「限購令」

行內熱話 18:10 2020/07/14

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近日本地持續出現每天數十宗新冠肺炎確診個案，加上政府昨日（7 月13 日）宣布新一輪防疫抗疫措施，所以影響不少市民趕到超市掃貨，為留家避疫做好準備。今日（7 月 14 日）有網民在 FB 出圖片 post 提及東涌一超市廁紙貨架空空如也的情況，難怪引得網友留言笑指「盲搶炎發作」。

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現時本地新冠肺炎疫情嚴峻是不爭事實，所以有市民為了積穀防飢，紛紛到超市掃貨，就如大家大圖所見，有網民貼東涌一間超市圖片的情況。有網民見到此情此景，除了笑言「盲搶炎發作」外，也認為大家應該冷靜點，不用囤積物資在家，都說這位網民夠心水清呢！

東涌一超市廁紙貨架空空如也的情況(網民圖片)

可能因應疫情關係，不少市民真有儲糧、儲必需品的準備。不過要留意個別超市已下「限購令」，例如記者致電予惠康港濤軒分店查詢後，得知惠康及同系超市由今天（7 月 14 日）早上起已有「限購令」，限購貨品包括大米、雞蛋、罐頭肉類、罐頭蔬菜、意粉、意粉醬、衛生卷紙、廚房紙、盒裝紙巾、漂白水、洗手液、消毒藥水、消毒濕紙巾和口罩，每人限購兩件。至於百佳及同系超市方面，記者致電麗港城 fusion 分店查詢時，就獲得「未有限購令」的回覆，但店員不忘補充店內必需品已經不多。

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撰文 : 蘇家華

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