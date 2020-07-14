Accmask 新推香港製造口罩! Level 2 標準口罩售 $88盒30個

之前主力推出台灣製口罩港牌 Accmask，決定推出香港製的 Level 2口罩。

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廠方表示，因應現時疫情反覆無常，已與 2 間香港本土受認證的口罩生產廠房合作，將會在稍後推出兩款全新的香港製 ASTM Level2 外科手術口罩，供用戶選購，提供多一個選擇。香港製口罩售 $88盒起。開售時間未定。

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香港製口罩將會提供兩個包裝選項，分別為：



1. acc+ Level 2 3packs x 10 pieces 香港製造成人外科掛耳口罩

售價為$88/盒 - 30片裝 (每10片為一密封獨立包裝)

口罩品質及廠房證書 (符合ASTM Level2等級)：

https://bit.ly/3j3P8yG



2. acc+ Level 2 Individual Pack accmask 香港製造成人外科掛耳口罩

售價為$98/盒 - 30片裝 (每1片為一密封獨立包裝)

口罩品質及廠房證書 (符合ASTM Level2等級)：

https://bit.ly/3h1kBzJ

▲ Accmask 新推香港製造口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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