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【疫情大爆發】肺炎疫情第三波殺到？上環叻沙餐廳：6點後索性收工省成本

業界頭條 16:55 2020/07/14

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新冠肺炎疫情第三波爆發，政府推出新一輪抗疫措施，包括晚上 6 時後食肆不可堂食只可外賣，有新開業餐聽表示或許乾脆不做晚市節省成本。

位於上環、於 6 月13 日開業的 Lee Laksa 主打新加坡菜，開業 1 個月已門庭若市。創辦人 Jay Chim 說：「我們聘請了新加坡前總理李光耀的家廚作為餐廳顧問，再現了連李光耀都稱讚的正宗新加坡風味。其實正宗新加坡菜在香港比較難找，以肉骨茶為例，市面的黑色肉骨茶其實是馬來西亞風味，新加坡人是用白胡椒的，顏色透明偏白；叻沙（Laksa）更是我們招牌菜，湯頭用上鮮椰汁並加入香料，有鮮甜椰香外又有惹味鹹香，我們的店舖叫作 Lee Laksa 亦是這個原因。」

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叻沙(Laksa)是餐廳的招牌菜，就連李光耀也稱讚過這口味。

Lee Laksa 經過長時間籌備才開業，當時  Jay 眼見租金回落兩成兼新冠肺炎疫情轉趨平穩，決定將計劃化成現實。可惜，新冠肺炎疫情「復發」，政府更公布限聚令防疫措施「加辣」，可謂頓失預算。他說：「無辦法，只能盼疫情早日過去。」

Jay 稱措施實施後會觀望一兩日，若果只做外賣生意不理想， 若索性 6 點後直接關門休息縮減成本。

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海南雞飯拼肉骨茶。

午市、晚市時段永遠是食肆最重要的時段，每天 Lee Laksa 招待近  500 位客人，成績不俗，惟晚市一停生意最少跌 4 成。Jay 指出現時午市亦開始有輕微影響，當餐廳入座率較高時，門外觀望的客人就會另覓食店，另一方面餐廳的白領上班族開始變少，估計商業機構已開始指示員工家居工作。

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員工勤於清洗餐桌。

Jay 指出，餐廳已做足新冠肺炎防疫措施，包括：探熱、擋版、每天最少用兩次 1:99 漂白水拖地；每位客人都會派發口罩袋、酒精濕紙巾、離座後員工也會即時消毒餐桌；廚房衛生一絲不苟，所有廚師戴上手套、口罩、防護帽。他表示雖然辛苦，但新冠肺炎防不勝防，必須大家一同努力來渡過難關，又說：「現在餐廳每隔 10 天就會進行一次專業消毒焗霧，每次花 1,800 港元。貴是貴了點，但最重要同事安心，客人用餐放心。」

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每位客人都會派濕紙巾和口罩袋，成本不低。

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撰文 : 陳文政

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