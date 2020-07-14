【疫市營商】深夜起暫停堂食　火鍋店・串燒店增外賣午市服務補收入

政府昨晚宣布新一輪防疫抗疫措施，包括食肆明日起（7 月 15 日）每日下午 6 時後至翌日早上 5 時，不可提供堂食服務，只可提供外賣。有專門做晚市的火鍋店和串燒店因應新措施，增設午市及外賣服務，保住生意捱過疫情。

火鍋店提供外賣送貨

食店各出奇謀「自救」。其中陸陸雞煲火鍋在 Facebook 專頁上宣布明日起提早在中午 12 時營業，並在下午 6 時關閉。雖然晚市未能提供堂食，店舖亦將外賣送貨服務提早至下午 5 時，服務覆蓋範圍為港九新界及離島。防疫方面，店舖為了減少人接觸，外賣會掛在門外由顧客自取。

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串燒店提早營業兼做午市

至於原本在晚上營業的串燒店，除了提早營業外，更增設午市堂食及外賣。在荃灣及大埔設有分店的彩虹串燒專門店，今日會提早至下午 4 時營業。至於荃灣店會在明日起提早至中午 12 時開始提供午餐堂食及外賣服務。

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▲ 彩虹串燒專門店明日起在荃灣店提供午市堂食及外賣

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Photo﹕彩虹串燒專門店、Wing1990hk