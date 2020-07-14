【SME學堂】疫情下WFH零食好賣Oreo竟減產？簡化產品線反而賺更多

新冠肺炎疫情下市民減少外出，即使工作也是 work from home（ 在家工作），零食商品因而大賣。知名餅乾品牌 Oreo、Ritz 的製造商 Mondelez 卻選擇在此時刪減商品種類，集中生產較受歡迎的產品，增加盈利率。事實上,包裝零食銷情理想，反而令廠商難以兼顧多條產品線。

集中生產受歡迎產品

製造商 Mondelez 總裁 Dirk Van de Put 在《彭博》訪問中表示，零食口味、包裝太多，一直是公司生產線面對的困難。他解釋，簡化生產不代表公司會淘汰旗下品牌，而是先評估各個品牌產品的受歡迎程度，刪去部分口味。他表示，現時「療癒系食物」（comfort food）需求大增，如朱古力和花生醬夾心餅，而偏向「戶外食物」的香口膠等銷量則下跌，但公司目前未有透露刪減哪款產品。

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▲ 沃爾瑪（Walmart）在2009年就嘗試減少上架過千種相似的商品，減少店舖的凌亂感

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減少產品選擇隨時有風險

Mondelez 並非唯一進行簡化生產的製造商，加工食品製造商 General Mills 早前刪減了近半的湯類款式，從而減少庫存和包裝成本，兼簡化網上訂購的物流過程。

不過，減少產品選擇會對企業構成經營風險。例如 2009 年，沃爾瑪（Walmart）就嘗試減少上架過千種相似的商品，減少店舖的凌亂感。可惜不少消費者因找不到喜歡的商品，轉往其他地方購買，最終令沃爾瑪的銷售額和市佔率下降。

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Photo：pexels、Walmart@Flickr