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【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

行內熱話 03:50 2020/07/14

分享：

 港牌口罩 Marz Mask 在 FB 表示，鑑於最近疫情反彈，所以推出新口罩優惠。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Marz Mask 提供的新款 MM3639，採用 50 個獨立包裝，更加安全方便衛生！同時，所有口罩風口也是向下。口罩優惠價為 $75 盒 (原價 $100盒）。

口罩規格方面如下:

尺寸：17.5 x 9.5cm
規格：歐盟級別TypeII (BFE ≥ 98% PFE ≥90%)
包裝：每個50個，獨立包裝
材質：PP不織布，熔噴布，棉質耳帶，金屬鼻條
具備FDA，CE，ISO等認證 
生產地：中國

 【其他內容】【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個​​​​​​

Marz Mask

口罩購買詳情:

1）Like 官方 Facebook (按此)
2）Comment 寫上需要數量(按此)
3）分享帖文(按此)
4）將截圖 whatspp 到 64362569  

之後廠方即會提供預訂連結

 【其他內容】  【附購買連結】AEON發售日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩售 $99.9/30個 三款尺寸選擇

 【其他內容】   【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

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撰文 : 張文啟

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