【附購買方法】港牌 Marz Mask TypeII 獨立包裝口罩 售$75/50個

港牌口罩 Marz Mask 在 FB 表示，鑑於最近疫情反彈，所以推出新口罩優惠。

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Marz Mask 提供的新款 MM3639，採用 50 個獨立包裝，更加安全方便衛生！同時，所有口罩風口也是向下。口罩優惠價為 $75 盒 (原價 $100盒）。

口罩規格方面如下:

尺寸：17.5 x 9.5cm

規格：歐盟級別TypeII (BFE ≥ 98% PFE ≥90%)

包裝：每個50個，獨立包裝

材質：PP不織布，熔噴布，棉質耳帶，金屬鼻條

具備FDA，CE，ISO等認證

生產地：中國

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▲ Marz Mask

口罩購買詳情:

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4）將截圖 whatspp 到 64362569

之後廠方即會提供預訂連結

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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