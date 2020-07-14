【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

角落小夥伴是最新極受歡迎的 San X 人物，因此也有廠商推出採用其圖案的口罩。MCNG Shop表示，發售角落小夥伴口罩。

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店方指，此口罩獲 San-X 授權推出，提供成人和小童尺寸，可變親子裝。口罩更提供提供四個角落小夥伴款式，售價低至 $26/10個。但注意口罩需要 9 月才到貨，買家需要平衡可能無法到貨的風險才好購買。

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提供四個款式

A. 角落小夥伴（成人）

B. 角落小夥伴（兒童)

C. 炸蝦尾（成人）

D. 炸蝦尾（兒童）

日本San-X角落小夥伴口罩規格

-BFE

-PFE

-FFP1 (符合歐盟標準)

-通過EN149:2001+A1:2009檢驗

-製造廠獲 ISO22000和Sedex認證

-10個裝/包

-非獨立包裝

-中國製

-成人尺寸 : 17.5 cm x 9.5 cm

-兒童尺寸 : 14.5 cm x 9.5 cm

$29/包 (5包以上)

$27/包 (10包以上)

$26/包 (20包以上)

到貨日期:約9月7日

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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