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【附購買連結】San-X 正版授權! 角落小夥伴口罩售 $26/10 個起 可門市取貨

行內熱話 03:26 2020/07/14

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角落小夥伴是最新極受歡迎的 San X 人物，因此也有廠商推出採用其圖案的口罩。MCNG Shop表示，發售角落小夥伴口罩。 

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

店方指，此口罩獲 San-X  授權推出，提供成人和小童尺寸，可變親子裝。口罩更提供提供四個角落小夥伴款式，售價低至 $26/10個。但注意口罩需要 9 月才到貨，買家需要平衡可能無法到貨的風險才好購買。

 【其他內容】【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個​​​​​​

提供四個款式

A. 角落小夥伴（成人）
B. 角落小夥伴（兒童)
C. 炸蝦尾（成人）
D. 炸蝦尾（兒童）

日本San-X角落小夥伴口罩規格
-BFE
-PFE
-FFP1 (符合歐盟標準)
-通過EN149:2001+A1:2009檢驗
-製造廠獲 ISO22000和Sedex認證
-10個裝/包
-非獨立包裝
-中國製
-成人尺寸 : 17.5 cm x 9.5 cm
-兒童尺寸 : 14.5 cm x 9.5 cm

 $29/包 (5包以上)
 $27/包 (10包以上)
 $26/包 (20包以上)

到貨日期:約9月7日 

口罩直購連結<<< (留言訂購)

 【其他內容】  【附購買連結】AEON發售日本製 Unicharm超立體 3E 99% 口罩售 $99.9/30個 三款尺寸選擇

 【其他內容】   【破$40關口】深水埗小店售三層口罩 破底價售 $39/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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