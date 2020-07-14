日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩售$155/50個

網店異度空間工作室正發售日本 YOKOISADA Surgical Mask YS口罩。

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這款日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩雖不是日本製造，在菲律賓生産，但其品質出色，加上提供 Level 2 和BFE99%、VFE99%、PFE99%防護，適合現時香港環境使用。注意現時購買口罩未有現貨，口罩在 7 月 23 日才到貨。

▲ 日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩

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口罩規格

-日本橫井定品牌菲律賓生産

-50枚入

-ASTM Level 2

-過濾效能為BFE99%、VFE99%、PFE99%

-透氣度： 3.4 mmH20/cm2

-防血滲：120mmHg

-成人尺寸 17.5cm x 9cm

售價:$155/50個

▲ 日本YOKOISADA Surgical Mask YS口罩規格

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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