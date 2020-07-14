【附直購連結】港產理的 Level 3 口罩 網店售 $150/50 個

理的口罩極受香港人歡迎，但在市面上仍難以購買。網店 senimart.hk 就即將發售香港製造的理的 Level 3 口罩。

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senimart.hk 表示，在 7 月 17 日晚上 8 時，將發售港產理的 Level 3 成人口罩，售價為 $150/50個。每人限購一件。

▲ 理的 Level 3 口罩

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口罩產品規格

-符合美國標準ASTM-F2100-11 Level 3的外科口罩

-符合歐洲標準EN14683 Type IIR

-細菌過濾效率：BFE > 99％

-顆粒過濾效率：PFE > 99％

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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