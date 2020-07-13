【限制懶人包】政府出大招! 重點應對第三波新冠肺炎疫情 食肆晚上只准外賣 ＋ 坐公共交通必須戴口罩

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日（13 日）新增 52 宗確診個案，當中 41 宗屬本地感染個案，情況令人憂慮。特首林鄭月娥今天傍晚召開記者會，公佈新一輪防疫抗疫新政策，宣布再收緊限聚令等措施，並同時推出一些全新的防疫政策。林鄭強調今日宣佈的措施是「比往日更加緊」。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

一）邊境措施

上周已堵塞一些機組人員、船員的豁免檢疫等漏洞。經行政會議開會後，制定新規例，以 599H 條例，規管跨境到港旅行。旅行如於指定風險較高的地區來港，上機前出示證明，顯示經過病毒檢測並呈陰性，才可登上前往香港的班機。食物及衞生局局長會界定哪些國家或地區，屬於高風險地區。

【其他內容】【附購買連結】時裝網店齊抗疫!賣日本製三次元 3E 99% 高防口罩售$35包/7個

二）社交距離

1) 有關餐廳及指定處所的 599F 章，將會收緊：返回 3 月的情況，即一共 12 類表列處所（如：遊戲機中心、健身中心等）均要關閉，暫定先關閉 7 天。

2) 餐飲業每日下午 6 時後至翌日早上 5 時，不可提供堂食服務，只可提供外賣。暫定維持 7 天。

3) 第 599G 章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，會回復至「限聚 4 人」。

4) 第 599I 章，會強制規定所有乘坐公共交通工具的人士，必須戴上口罩；乘坐港鐵的話，進入付費區就必須要戴上口罩。若違例，而拒絕戴回口罩或離開付費區，會被罰款「第二級罰款」 $5000。

上述措施，將於 7 月 15 日（星期三）零晨零時生效。

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

加強病毒檢測

因應本地疫情爆發，政府會免費為 4 類高風險人士，包括：安老院舍員工、食肆員工、的士司機及物業管理員工，提供病毒檢測服務，以找出隱性帶菌者；預計受檢測人士會達 40 萬人，相信政府要花數以億計港元。另外，由於政府現時有大量口罩存貨，稍後會提供更多口罩。

事實上，本港自疫情再爆發以來，何栢良及許樹昌等多位傳染病專家，均指港府應收緊防疫措施至 3 月般，減低病毒傳播的機會，切斷社區傳播鏈，否則香港的醫療體系將未能承受大量的確診病例。

【其他內容】 港廠SOSo Mask Level 2彩虹口罩有現貨賣! 紫/粉紅/粉口罩每盒售$90/30個起

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l