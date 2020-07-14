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【香港疫情】不能賣熟食寧退出美食展　食品商轉攻網銷生意升逾倍

數碼轉型 07:51 2020/07/14

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新冠肺炎第 3 波疫情爆發，限聚令收緊兼「加辣」，人多聚集的大型公眾展覽更首當其衝。貿易發展已宣布香港書展延期，連同「香港運動消閒博覽」和「教育及職業博覽」、「創業日」將延期舉行。下月「美食博覽」會否跟隨還未知，去年有參加美食博覽的展商透露，今屆不能賣熟食，故部分主力在會場售賣熟食的展商選擇退出。

政府年初公布，資助中小企參加貿發局的展覽，包括提供 1 萬元展費資助等優惠。去年曾參展的大記攦粉糕點專門店，其發展部經理李嘉驥（Carl）表示，仍決定今屆退出美食博覽：「我們退展的原因有兩點，不能售賣熟食食品是主因，且對人流無期望。」

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疫情對食品商到商場百貨公司擺展銷的影響尤大。

事實上，大記攦粉糕點專門店有實體店和網上訂購服務，目前主要營業額全靠網購。李嘉驥指：「我們沒有做宣傳，但上月端午節在網購平台生意仍升近 2 至 3 倍。」至於網購平台抽成佣金高如何「維皮」，他解釋，他們只付網店入會費，暫時只會把時令食品放在 HKTVmall 等網購平台發售，短期內還可撐得過去。

問到在新冠肺炎疫情期間如何確保食品及員工衛生，李嘉驥解釋，大記設獨立食品廠房，疫情期間員工分 3 更上班，1 個時段 5 個人；曾往返內地的製作師傅，須填寫遞交健康申報表。此外，入貨和原材料均會嚴謹處理，包括查問職員有否生病、工場管工每天為員工量度體溫，確保廠房清潔衛生。

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電腦通訊節也宣布延期，因始終是人多聚集地方。

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至於如何開源爭取多些生意，李嘉驥透露，已申請 D-Biz（遙距營商計劃）並在往後開設網上付費專頁，提供產品預訂服務，讓消費者 2 至 3 日翌日便能送貨到宅，減低疫情對實體零售的影響。

其實新冠肺炎疫情影響當然不止貿發局旗下展覽。香港電腦商會表示，原定「香港電腦通訊節 2020」、「健康與科技博覽」以及香港動漫電玩節延期舉行；月底的「荷花 BB 展」及下月初「香港結婚節暨秋日婚紗展」是否能如期舉辦也是未知之數。

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Photo：大記攦粉Facebook、TDC

撰文 : 鍾采餘

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