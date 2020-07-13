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【疫市營商】限聚令再收緊　食店東主：營業額跌三分一已達標

業界頭條 20:20 2020/07/13

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新冠肺炎再次爆發，政府宣布再次收緊限聚令，有平民食店稱體諒政府決定，希望未來生意跌幅不會像首次公布限聚令時嚴重。政府剛正式宣布收緊限聚令，包括食肆每枱人數收緊至 4 人、每晚 6 時後只能外賣不設堂食等措施。文記車仔麵老闆盧院棠坦言必定影響生意，說：「限聚令首次公布時生意跌得很厲害。最嚴重時失去 7 成半生意。」

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限聚令早前放寬後生意一度回升，到近期生意已比去年同期微跌兩成半，可惜今日政府宣布再次收聚限聚令，盧院棠表示只能接受：「無辦法，始終政府要以抗疫為先，我們作為市民都會支持的，畢竟大家都不想疫情蔓延。食肆老闆能夠做的防疫措施我們都會做，廚房、樓面員工戴齊口罩、防疫裝備，以及勤洗手、勤清洗店舖，做好一切力所能及的事。希望今次生意能夠比較平穩，最理想是只跌三分一營業額吧。」

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撰文 : 陳文政

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